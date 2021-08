Benfica empresta Tiago Araújo ao Arouca

Avançado segue por empréstimo para a equipa treinada por Armando Evangelista

O Arouca vai reforçar-se no ataque com a chegada de Tiago Araújo, que chega à equipa treinada por Armando Evangelista por empréstimo do Benfica. O acordo é válido até final da presente temporada.

Tiago Araújo terá assim a oportunidade de estrear-se na Liga Bwin, ele que na época passada foi opção regular na equipa B dos encarnados e utilizado por Jorge Jesus no Paredes-Benfica, na Taça de Portugal. Este ano alinhou nas duas jornadas da Liga SABSEG.