Médio de 21 anos segue para o Moreirense.

David Tavares vai ter experiência de I Liga ao serviço do Moreirense, depois de o clube minhoto ter acertado o empréstimo do médio junto do Benfica.

O jogador de 21 anos vai representar os cónegos por uma temporada, cedido pelas águias.

Na última época, David Tavares chegou a atuar pela equipa principal do Benfica, mas fê-lo na Champions e na Taça da Liga, disputando um jogo em cada competição. A estreia no campeonato dar-se-á com as cores do Moreirense.