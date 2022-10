Benfica empata com PSG e continua a partilhar a liderança do grupo

Com a igualdade desta noite, encarnados e parisienses somam sete pontos ao fim de três jornadas.

O Benfica e o Paris Saint-Germain empataram, a uma bola, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

A equipa de Roger Schmidt entrou muito personalizada na partida, com as linhas bastante subidas e, nos primeiros 20 minutos, dispôs de duas oportunidades flagrantes para marcar, mas Gigi Donnarumma negou as intenções de Gonçalo Ramos e David Neres.

Com alguma dificuldade para chegar aos últimos 30 metros, a formação parisiense abriu o ativo aos 22", na primeira vez que se aproximou da baliza encarnada. Numa jogada entre Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, o brasileiro assistiu o argentino que, de primeira, em arco, com o pé esquerdo, atirou colocadíssimo para o fundo das redes, não dando hipótese de defesa a Odysseas Vlachodimos.

Contudo, perto do intervalo, o Benfica igualou a contenda, já depois de António Silva ter deixado o aviso. Após um cruzamento da esquerda de Enzo Fernández, Danilo Pereira desviou, de forma involuntária, para a própria baliza e fez autogolo.

No segundo tempo, a turma de Christophe Galtier começou a criar situações de perigo, com destaque para um pontapé de bicicleta de Neymar à barra, logo aos 49 minutos. Daqui em diante, pudemos assistir ao show de Odysseas Vlachodimos. Com várias intervenções de altíssimo nível, o guardião grego foi impedindo que o PSG se adiantasse no marcador. À passagem do minuto 81, Rafa Silva foi ultrapassando quem lhe apareceu pela frente e, em última instância, rematou como pôde. Porém, Gigi Donnarumma agigantou-se na baliza e evitou o golo do avançado benfiquista.

Nota ainda para Nuno Mendes, que saiu tocado aos 67".

Com esta igualdade, encarnados e parisienses ainda não perderam, somam sete pontos e partilham a liderança do Grupo H da Champions.