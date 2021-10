Benfica empata com Estoril: "É um ciclo e temos de saber conviver com ele", diz Jesus

Declarações de Jorge Jesus após o Benfica-Estoril (1-1) da 10ª jornada da Liga Bwin

Empatar antes do Bayern: "O jogo em Munique é diferente. Com respeito, mas o Estoril não é o Bayern. Em Munique tudo pode acontecer. Nestes últimos jogos não temos ganho, mas fomos o jogo acreditando que íamos ganhar. Há ciclos, não estamos com o ciclo do início, aí vencemos quase todos os 14 jogos. É um ciclo e temos de saber conviver com ele."

Perder a liderança: "Hoje jogaram seis jogadores que não jogaram no último jogo, seis que estavam frescos para ajudar a equipa a ganhar. Quando ganhas é mais fácil gerir o cansaço psicológico e físico. Este resultado para jogadores e treinador é um resultado que deixa a equipa não só fisicamente, mas psicologicamente, arrasada. Não estávamos à espera."

A certeza de vencer: "Acreditamos que íamos vencer, para aí 89 por cento de certeza. Não ganhar com um golo aos 90 minutos isto mexe com a equipa psicológica e, deixa a equipa num estado de alma arrasado."