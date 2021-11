Benfica empata com Barça, continua na corrida pela Champions e garante Liga Europa

Redação com Lusa

O Benfica manteve a possibilidade de se qualificar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao empatar a zero em casa do FC Barcelona, na quinta jornada do Grupo E.

Com este empate, os encarnados garantiram, no mínimo, a qualificação para a Liga Europa, uma vez que, com cinco pontos, já não serão ultrapassados pelo Dínamo de Kiev, quarto e último da poule, com apenas um ponto.

Para se apurar para os oitavos de final, o Benfica terá de vencer os ucranianos e esperar que o Barcelona, que tem sete pontos, não triunfe no terreno do Bayern, já apurado, com pleno de vitórias.