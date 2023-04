Benfica emite comunicado para denunciar "invenção, mentira e tontaria"

Clube da Luz nega informação do Correio da Manhã sobre o alegado descontentamento de alguns jogadores para com os valores em torno da renovação de Roger Schmidt.

O Benfica emitiu este sábado um comunicado, garantindo ser falsa a informação do Correio da Manhã, dando conta do alegado descontentamento de jogadores como Grimaldo, Otamendi e Rafa com os valores envolvidos na renovação de Roger Schmidt: 30 milhões de euros em três épocas.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece ser totalmente falsa e mentirosa a informação avançada pelo jornal Correio da Manhã que envolve Roger Schmidt e alguns jogadores do plantel do Benfica. O Sport Lisboa e Benfica repudia de forma veemente este tipo de jornalismo sem credibilidade, que se alimenta de intriga e maledicência para veicular autênticos disparates e que nunca usa fontes diretas, mas supostas fontes que não são identificadas e que nunca dão a cara", pode ler-se.

"Assim se permite toda e qualquer invenção, mentira e tontaria com o objetivo de desunir e criar instabilidade no grupo de trabalho e na sua relação com os adeptos, algo que o Sport Lisboa e Benfica não pode tolerar nem irá pactuar na defesa do bom-nome e da honorabilidade dos seus profissionais. Saberemos estar unidos e focados no propósito de conquistar o principal objetivo da época e chegar ao 38 com o apoio de todos os nossos adeptos. Uma última nota: o que vai agora fazer o CNID?", completou o clube da Luz.