Benfica em versão afinada: índices ofensivos melhoraram significativamente

Nesta época, equipa de Jesus melhorou na pontaria, remata mais após cantos e destaca-se nos duelos ofensivos. O Benfica, equipa nacional que mais golos tem entre todas as provas desta época (71), enquadrou entre os postes contrários 47,3 por cento das finalizações, algo nunca visto nas águias nas últimas temporadas

A equipa do Benfica está em crescendo no que respeita ao afinar da pontaria e, olhando para os dados ao longo da época em todas as competições e comparando com temporadas recentes, a diferença é significativa.

Entre 2015/16, primeira época dos encarnados após a saída de Jorge Jesus e a atual, dados como a percentagem de tiros certeiros no alvo e de remates nascidos da sequência de pontapés de cantos revelam uma maior pontaria do que em qualquer outra época.