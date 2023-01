Benfica em negociações com brasileiro Hugo Souza

Guarda-redes do Flamengo apontado ao Benfica

O Benfica iniciou negociações com vista à contratação de Hugo Souza, guarda-redes do Flamengo.

Hugo Souza, de 23 anos, foi recentemente apontado ao Vissel Kobe, do Japão, clube com o qual o Flamengo acordou uma transferência a rondar os 1,3 milhões de euros, por 50 por cento do passe. O jogador, todavia, preferiu não sair.

Na imprensa brasileira, designadamente o jornalista Venê Casagrande, dão conta de que decorrem já negociações.