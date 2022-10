UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Benfica no empate sem golos em casa do Vitória, em partida da oitava jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 5

Teve algumas saídas de entre os postes sem falhas e pouco mais dadas as poucas solicitações dos adversários.



Bah 6

Mais recolhido na direita do que é normal, muito por mérito do Vitória, esteve bem a defender mas foi escasso na dimensão ofensiva.



António Silva 6

Bom posicionamento, teve dois lances importantes: aos 20" num corte a desviar remate perigoso e, aos 41", lançando na perfeição Rafa, com passe longo.



Otamendi 6

Cumpriu nas compensações a Grimaldo e no apoio a António Silva, resolvendo os lances que teve sem precisar de grandes acelerações.