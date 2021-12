Benfica em Famalicão: Rafa vestiu o fato de "pai" de Darwin 

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Benfica na vitória, por 4-1, em Famalicão, partida da 14ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 6

Aos 29" protagonizou uma grande defesa a remate de Bruno Rodrigues, evitando o que seria o 2-2.



André Almeida 5

Iniciou o 0-2 num passe longo para Rafa, mas também revelou alguns problemas posicionais. Melhorou na segunda etapa.



Otamendi 6

Foi o central mais certo na equipa, resolvendo com atenção e tranquilidade a maioria dos lances.



Vertonghen 5

Alguns problemas na esquerda, em particular nas compensações a Grimaldo.



Diogo Gonçalves 4

Viu um amarelo muito cedo e apareceu sempre em posição bastante adiantada mas sem bola nos pés. Saiu sem brilhar, nem a defender nem a atacar.



Weigl 6

Após uma primeira parte apagada, melhorou na segunda, com a reformulação de Jesus. Aí, pesou e muito no poder da equipa no corredor central.



João Mário 5

Andou desligado da linha atacante e isso deixou a equipa órfã do seu principal criativo. Na etapa complementar cresceu, ainda que pouco.



Grimaldo 5

Sentiu claras dificuldades em dar segurança à ala esquerda nos primeiros 45 minutos, abrindo ali espaços, como no lance do 1-2. Projetado na frente foi, também, discreto.

Rafa 8

Saiu de campo com três assistências (no 0-1, 0-2 e 1-4), assumindo-se como um "pai" para Darwin. Além disso, apontou o terceiro tento, num movimento de classe ao nível da receção e do remate.



Seferovic 4

Andou perdido e aos encontrões com os centrais da casa sem causar mossa. Alheado do jogo, muito por culpa dos colegas, também pouco fez por se ver... até sair.



Gilberto 6

Entrou ao intervalo e a todo o gás, ajudando no regresso da equipa ao jogo e no criar de desequilíbrios. Participou no início do terceiro golo e nalgumas arrancadas.