Benfica em Famalicão para contrariar uma história que não quer ver repetida

Em 2020/21, águias acusaram por duas vezes na Liga o peso do "travão" imposto pelos rivais.

Vencido o Dínamo Kiev, o Benfica procura evitar agora prejuízos na Liga após o desaire na última jornada com o Sporting. E para isso terá de mudar um pouco o comportamento na época passada após percalços diante dos rivais.

Na primeira volta, os encarnados empataram 1-1 com o FC Porto no Dragão, à 14.ª jornada, somando logo depois nova divisão de pontos, com o Nacional. O mau período continuou com a derrota, na 16.ª jornada, com o Sporting (0-1) e na partida seguinte as águias continuaram longe dos triunfos: 0-0 com o V. Guimarães.

Apenas na segunda volta, depois do 1-1 caseiro com o FC Porto, à 31.ª jornada, o Benfica foi capaz de vencer, ganhando por 3-1 no terreno do Nacional.