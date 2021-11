Benfica em crise fora de portas: percalço com o Belenenses ditaria novo máximo negativo

Encarnados somaram três empates, com V. Guimarães, Estoril e Barcelona, e uma derrota, com Bayern, nos últimos quatro duelos como visitantes. Derradeiro triunfo foi com o Vizela, a 24 de outubro, por 1-0

O Benfica teve um arranque de temporada fora de casa em bom estilo, fruto de três vitórias consecutivas, frente a Spartak Moscovo, Moreirense e Gil Vicente, mas vive, contudo, agora o momento mais complicado longe do Estádio da Luz.

Isto porque são já quatro os encontros consecutivos do conjunto encarnado sem vencer como visitante. Vitória de Guimarães, Estoril, Bayern Munique e agora Barcelona foram os adversários que travaram as águias, que enfrentam agora o Belenenses, amanhã, sob o risco de estabelecerem um novo máximo negativo fora de portas às ordens de Jorge Jesus.