Benfica em busca do troféu perdido: Rui Costa presente e estádio pintado de vermelho

Cinco anos volvidos, os austríacos do RB Salzburgo voltam a ser adversários dos encarnados no jogo decisivo e para o qual o técnico Luís Castro contará com o avançado Henrique Araújo.

O Benfica tem esta tarde, em Nyon, na Suíça, a quarta oportunidade de vencer a Youth League. Depois das finais de 14 de abril de 2014, 24 de abril de 2017 e 25 de agosto de 2020, em que perdeu com Barcelona (0-3), Red Bull Salzburgo (1-2) e Real Madrid (2-3), a equipa encarnada volta a defrontar, cinco anos depois, a formação austríaca, tentando repetir a proeza conseguida pelo FC Porto, que a 29 de abril de 2019 conquistou o troféu, ao derrotar o Chelsea na final, por 3-1, com golos de Fábio Vieira, Diogo Queirós e Afonso Sousa.

Há cinco anos, no jogo com os austríacos, figuravam na equipa encarnada jogadores como Rúben Dias, João Félix, Gedson Fernandes, Florentino Luís ou Diogo Gonçalves.

Esta tarde, perspetivou o treinador Luís Castro, será "mais um grande jogo diante de uma grande equipa". "Tivemos oito finais até agora. Depois do primeiro jogo na fase de grupos [derrota com o Dínamo Kiev] tínhamos de vencer todos, se quiséssemos continuar em prova. Se houvesse uma malapata já não estávamos cá, de certeza absoluta. Esta é mais um final", sublinhou o técnico, na antevisão da final de Nyon, na qual contará com Henrique Araújo, ponta de lança que é o melhor marcador da equipa B na Liga 2 e já tem um golo em quatro jogos pela equipa principal.

"Todos são importantes. O Henrique [Araújo] é mais um, vem para ajudar. Temos muita qualidade no Benfica, o Henrique é um dos jogadores que podem jogar a prova e está apto", referiu sobre o avançado que foi titular na final de 2020, contra o Real Madrid, jogo em que estiveram mais três jogadores do atual plantel: o central Tomás Araújo foi titular, o médio Martim Neto rendeu-o no fim e o guarda-redes Samuel Soares, agora castigado pela expulsão ante a Juventus, não foi utilizado.

O treinador que em 2020 perdeu a final com o Real Madrid - depois de João Tralhão também não ter conseguido ganhar o troféu em 2014 e em 2017 - acredita que jogadores mais velhos como Tomás Araújo e Martim Neto continuarão a ter jogos deste nível.

"Não acho que seja o fim da caminhada, faz parte do processo e eles ainda têm um caminho tão longo que isto não pode ser o fim de nada. Estamos a falar de jogadores que terão mais jogos deste nível no futuro e espero que seja no Benfica durante muitos anos. Depois, chega a uma altura que, não o Benfica mas o futebol português, não tem capacidade para os segurar", salientou.

O treinador que está no Benfica desde 2019 tem trabalhado com jogadores de vários escalões, admitindo a influência que tem no rendimento coletivo.

"Se dissesse o contrário seria ridículo. É evidente que se um treinador tiver o grupo todo durante muito tempo é mais fácil, até porque se eles tiveram 30 jogos todos juntos, eles próprios dentro do campo vão ajustando alguns pormenores e vão comunicando de uma forma mais fluida. É evidente que jogar como eles jogam, sempre todos juntos, lhes traz vantagens [ao Salzburgo]. Mas temos muita qualidade. O nosso projeto é muito diferente do Salzburgo. Contrata por valores altíssimos jogadores a partir dos 16 anos. Tem alguns em que gastou quatro milhões, três milhões", apontou.

"Connosco é diferente. Praticamente o grupo todo que está aqui vem de baixo - há duas ou três exceções - e tem muita qualidade. Houve muito trabalho de muita gente. Os jardineiros põem relva top para estes miúdos, as senhoras da cantina alimentam a malta como deve ser. É uma final para todos."

António Silva despreocupado com promessa de goleador rival

Natural de Viseu, António Silva vive hoje um dos grandes momentos desde que se mudou para o Benfica aos 12 anos. "Estamos ansiosos que a final comece. É muito importante para o Benfica, que tem estado presente nestas finais, mas não tem conseguido vencer. Vamos cumprir o plano de jogo traçado que implementámos no treino", prometeu o central, não se preocupando com a promessa de Roko Simic - bisou na meia-final - de ser o melhor marcador da prova, apontando golos na final.

"É a opinião dele. É um bom jogador, por isso é que está na final e tem os golos que tem, mas o mais importante é a equipa", disse, contando que o avançado Henrique Araújo "ajude" o Benfica. "É um jogador com muitos jogos e golos na II Liga. Vem para ajudar e pelo Benfica", considerou.

Rui costa volta a estar com a equipa em nyon

Rui Costa estará hoje novamente com a equipa de sub-19. Tal como aconteceu na meia-final, contra a Juventus, o presidente do Benfica vai assistir à final da Youth League, contra o Salzburgo. Rui Costa regressou a Portugal depois do jogo com os italianos, esteve na Luz para ver o empate a zero com o Famalicão e hoje regressa a Nyon onde espera voltar a festejar como fez contra a Juventus.

Um estádio novamente pintado de vermelho

Tal como nas outras fases finais, os adeptos benfiquistas pintaram de vermelho o Estádio Colovray, em Nyon. Foi assim com a Juventus e voltará a sê-lo com o RB Salzburgo. "Temos sempre um apoio enorme aqui na Suíça. Os adeptos foram muito importantes", disse o técnico Luís Castro. "Na final, espero que apoiem mais, deem um extra, porque nós também vamos dar um extra", garantiu.

CURTAS

Águias na final com menos uma derrota

Na caminhada até à final as águias perderam no arranque da fase de grupos, ante o Dínamo Kiev, e cederam um empate na meia-final, frente à Juventus. Os austríacos perderam, na fase de grupos, com Lille e Sevilha, e passaram nos penáltis nos "oitavos" diante do Zilina.



Benfica com mais golos no currículo

A diferença entre golos marcados e sofridos entre as duas equipas não é significativa. O Benfica tem 23 tiros certeiros e oito encaixados, enquanto o RB Salzburgo marcou 19 (menos quatro) e sofreu apenas sete.



Simic perseguido por trio encarnado

A lista dos melhores marcadores é liderada por dois jogadores do Midtjylland, Simsir e Hansen, com sete golos. Segue-se Simic, do RB Salzburgo, com seis, perseguido por um trio de benfiquistas. Pedro Santos, Diego Moreira e Luís Semedo marcaram quatro golos.



Dois vermelhos e os muitos amarelos

Olhando para a folha disciplinar, os jogadores do Benfica viram 15 cartões amarelos e dois vermelhos, um registo que é ultrapassado, e muito, pelo adversário de hoje, que acumula já 26 amarelos.



Três técnicos em oito edições da prova

O Benfica marcou presença nas oito edições da prova iniciada em 2013/14 (a campanha de 2020/21 foi anulada devido à pandemia) e chegou a três finais. João Tralhão orientou a equipa nas duas primeiras perdidas para Barcelona (13/14) e RB Salzburgo (16/17), tendo o atual, Luís Castro, ocupado o cargo na última, com o Real Madrid (19/20). Pelo meio, Renato Paiva comandou em 2018/19.



Recordista de jogos chega do... Seixal

Com a final de hoje, o Benfica passa a ser o recordista da prova em número de jogos (70), mais um do que o Real Madrid. As águias também lideram, a par do Chelsea, no número de finais, quatro.