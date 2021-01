Benfica elogia "qualidade indiscutível" do FC Porto e frisa que o clássico "não é decisivo"

Clube da Luz diz que "ganhar é a palavra de ordem".

A poucas horas do arranque do clássico entre FC Porto e Benfica, o clube da Luz recorreu à sua newsletter para deixar uma mensagem referente ao encontro da noite desta sexta-feira, no Estádio do Dragão.

As águias referem que "ganhar é a palavra de ordem, (...) independentemente do valor do adversário, da importância do jogo ou do local em que a partida se realiza", e elogia a "qualidade indiscutível" do rival azul e branco.

"Não nos custa reconhecer que, daqui a umas horas, teremos pela frente um oponente cuja qualidade é indiscutível, que beneficia do teoricamente favorável fator casa e que, por certo, se apresentará muito motivado para alcançar um resultado consonante com os seus objetivos. Mas também a nossa equipa tem os seus argumentos e é com o triunfo em vista que entrará mais logo em campo", assinalam os encarnados, destacando o histórico recente de embates entre as duas equipas:

"O histórico recente de jogos entre FC Porto e Benfica, no Dragão, é revelador do equilíbrio que tem pautado este encontro (nos últimos quatro jogos, dois empates e uma vitória para cada lado; nos últimos oito, Benfica e FC Porto festejaram o triunfo três vezes cada)".

A terminar, o Benfica realça que, "não obstante a óbvia importância do jogo", o mesmo "não se reveste de um carácter decisivo."