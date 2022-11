Benfica eleito melhor equipa jovem do ano nos Globe Soccer Awards

Encarnados venceram a Youth League e a Taça Intercontinental em 2022

O Benfica venceu o prémio para melhor equipa jovem do ano, na gala que se está a realizar dos Globe Soccer Awards.

Recorde-se que a equipa encarnada de juniores venceu a Youth League e a Taça Intercontinental, conquistas que justificam a atribuição do prémio.

Rui Costa, presente no evento que está a decorrer em Doha, agradeceu o prémio: "Obrigado pelo prémio. É uma horna grande para o Benfica estar aqui outra vez. Esta é uma grande geração para o clube, somos o primeiro clube a vencer Youth Leage e a Taça Intercontinental."

Congratulations to Benfica on winning the 2022 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST YOUTH TEAM OF THE YEAR @SLBenfica pic.twitter.com/Sa53hkL7z9 - Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022