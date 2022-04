Benfica e um trauma com os primeiros: pior registo só há 25 anos

Há um quarto de século, as águias somaram cinco desaires em oito jogos, numa temporada em que tiveram três treinadores. Este ano ainda lhes falta defrontar Sporting e FC Porto, os dois da frente.

Com cinco desaires até ao momento no campeonato, o primeiro deles com o Portimonense, o Benfica tem sentido claras dificuldades esta temporada nos duelos contra as equipas melhor classificadas.