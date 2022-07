"Benfica é importante na Europa e os adeptos estão um pouco loucos"

Enzo Fernández entusiasmado com a chegada ao clube da Luz.

Enzo Fernández viajou esta segunda-feira para Lisboa, onde será apresentado como reforço do Benfica. Ainda na Argentina, o médio que brilhou pelo River Plate deixou um discurso de ambição naquela que será a primeira aventura no futebol europeu.

"A verdade é que é um momento com o qual sempre sonhei, jogar na Europa. O Benfica deu-me a oportunidade e agora quero aproveitá-la ao máximo", vincou aos jornalistas. "O Benfica é um clube muito importante da Europa e os adeptos estão um pouco loucos. Mandam-me mensagens o tempo todo", atirou, reforçando: "Os adeptos queriam-me muito. Estou ansioso por chegar e para que me recebam."

Muito cobiçado na Europa, Enzo Fernández revelou que o clube da Luz tem outro alento pela possibilidade de brilhar em Portugal e poder saltar para outros emblemas, algo que lhe foi transmitido. "O Benfica deu-me a oportunidade agora. Creio que é uma boa oportunidade e quero aproveitá-la. Vou demonstrar todo o meu potencial na Europa, da mesma forma que fiz no River. Quando o Benfica me contactou, sabia que esta era uma porta grande que me iam abrir. Disseram-me que é um trampolim para continuar a crescer para clubes maiores", reconheceu.

"O Benfica deu-me a oportunidade e vou aproveitá-la ao máximo. Vou demonstrar todo o meu potencial na Europa e treinar como treinava no River. Vou dar o meu melhor", assegurou.

Para trás fica a aventura no River Plate e momentos que não esquecerá. "Deixo aqui um agradecimento público à equipa técnica, aos meus companheiros e a toda a gente que me apoiou. Foram 16 anos, o River sempre me deu tudo. Feliz por ter conseguido dois títulos com o grupo. Agradecer a toda a gente que me ajudou nesta caminhada, que foi difícil, mas ficam-me muitos valores que aprendi juntamente com os meus companheiros."