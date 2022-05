Benfica e Slávia em braço de ferro por internacional dinamarquês

Emblema de Praga pede 10 milhões de euros, Benfica propôs seis. E há nomes fortes interessados em Alexander Bah.

Estão em curso negociações entre o Benfica e o Slávia de Praga para a transferência de Alexander Bah, existindo ainda divergências entre as pretensões de um e de outro emblema, com as águias ainda longe de concordar com a quantia desejada pelo clube checo. Além do mais, há na jogada "aves de rapina" provenientes de outras paragens.

O JOGO soube junto de uma fonte próxima do clube checo que 10 milhões de euros foi a fasquia colocada à cabeça para a venda de um lateral-direito que é internacional pela Dinamarca (três vezes) e que se tem distinguido pela forte vocação ofensiva. Uma verba acima daquilo que o Benfica pretende gastar na transação.

Com efeito, seis milhões foi o valor inicialmente estipulado pelos responsáveis que representam os encarnados nas negociações e, além disso, a serem pagos faseadamente. Para o clube português, o ideal seria pagar essa verba de forma faseada, ao longo de três ou quatro anos, como já aconteceu noutros negócios com contornos semelhantes.

O Slávia não parece recetivo a ceder, considerando que o lateral é um dos melhores valores da liga checa. Por outro lado, terá em cima da mesa sondagens feitas recentemente por um clube inglês - o Brentford já foi apontado como interessado -, um francês e outros dois da liga italiana.

As expectativas financeiras do Slávia para este negócio são significativamente mais altas do que os seis milhões que as águias estão dispostas a avançar. Aliás, conforme frisou a fonte ouvida por O JOGO, os checos não estarão dispostos a aceitar uma quantia muito inferior aos dez milhões de euros por um jogador que custou na época passada 1,75 M€.