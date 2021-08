Ligação entre Benfica e Samaris chega ao fim: há acordo para a rescisão de contrato

Benfica e Samaris têm acordo para a rescisão de contrato.

Benfica e Samaris chegaram a acordo para a rescisão de contrato, sabe O JOGO. O vínculo que ligava o grego aos encarnados era válido até 2023, mas chegou agora ao fim.

Termina assim a ligação do médio com as águias, que durava desde 2014. Samaris disputou 196 partidas pelo Benfica, tendo apontado cinco golos com a camisola encarnada.

O grego foi perdendo espaço com Jorge Jesus. Orientado pelo português, o médio disputou apenas nove partidas, marcado um golo.