Benfica e Rafa fazem braço de ferro quanto à renovação de contrato

Renovação não avança porque o 27 quer melhorar as suas condições e as águias querem cortar na massa salarial. O dianteiro vai entrar no último ano de contrato e, embora se sinta bem na Luz, terá a possibilidade de se vincular a outro clube já em janeiro. O jogador quer ver reconhecido o peso que tem na equipa.

Grimaldo e Otamendi entraram no último ano de contrato e seguiram o seu caminho longe da Luz quando o vínculo chegou ao fim, o primeiro já anunciado oficialmente e o segundo ainda de forma oficiosa. É este o cenário que o Benfica volta a enfrentar agora com Rafa, que pode vincular-se livremente a outro emblema a partir de 1 de janeiro, com a agravante de estar em curso, segundo O JOGO apurou, uma espécie de braço de ferro pela divergência significativa entre o que o avançado de 30 anos pretende encaixar e aquilo que a SAD encarnada está na disposição de lhe pagar.

O camisola 27 dos encarnados vê o próximo como, possivelmente, o último grande contrato da sua carreira e espera ver expresso em números superiores aos que aufere atualmente a importância que voltou a ter na equipa na temporada que culminou com a conquista do 38.º campeonato do historial benfiquista. Rafa fechou mesmo a campanha 2022/23 com 14 golos e 12 assistências no seu currículo desportivo, destacando-se, entre outros feitos, a vitória que garantiu sobre o FC Porto na Liga e o bis à Juventus, dois dos seis golos que assinou na Liga dos Campeões.