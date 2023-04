Rúben Dias, defesa-central do Manchester City e da Seleção portuguesa, em entrevista à Eleven Sports.

Contas do título em Portugal: "O Benfica está na frente. O mais importante é saber ouvir com o que se fala fora, saber que isso é um mundo à parte e o que realmente importa é o que se passa lá dentro. E olhar também para os factos, e perceber-se que o Benfica está na frente e que depende apenas dele para conseguir o que realmente quer, que é sermos campeões. Portanto, eu acho que, um bocado em linha com a minha própria maneira de estar aqui, é quase como ter duas palas aqui de lado e só ver a meta."

Lesão no Portugal-Suíça, do Mundial'2022: "Eu acho que, acima de tudo, tem de ver com o contexto e com o momento. É o Mundial, é uma competição especial. Provavelmente, a competição mais especial que um jogador pode jogar. A Champions League é igualmente especial, a Premier League é igualmente especial, mas o Mundial é apenas de 4 em 4 anos... E realmente, eu acho que é uma das ocasiões em que, quando possível, nem penses duas vezes: vai em frente. De facto, eu, no jogo com a Suíça, acho que foi por volta dos 10 minutos, lesionei-me, rasguei atrás... Eu senti ali um puxãozinho, mas consegui correr e fui andando, fui andando, fui andando, e até pensei que pudesse não ser nada por aí além. Cheguei ao jogo um bocado limitado, mas como me fui permitindo ir cumprindo com a minha disponibilidade física, lá fui seguindo... E depois, 1 ou 2 dias depois - já não tenho a certeza - reparámos que havia ali um bocadinho de derrame, que só podia significar uma coisa, não é, que alguma coisa se tinha rasgado. Mas lá está: entre conseguir também manejar essa dor que tinha, as limitações que tinha também, saltar era um bocado complicado, mas a correr conseguia manter um bom nível. E lá está, provavelmente, se tivéssemos seguido em frente, tinha continuado a estar disponível. É um daqueles momentos pelo teu país, pelo Mundial, é um daqueles momentos em que, conseguindo, pelo menos na minha cabeça, não há sequer outra opção."