"Benfica e PSV não deviam estar aqui, deviam estar já na fase de grupos da Champions"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, frente ao PSV. A partida está marcada para as 20h00 de quarta-feira.

O que espera do PSV? "O futebol holandês habituou-nos a olhar para as equipas sempre numa ideia de jogo ofensiva. Esta equipa do PSV pensa assim, tem jogadores de muita qualidade ofensiva, é uma equipa forte. Estas duas equipas não deviam estar aqui, deviam estar já na fase de grupos da Champions, porque são equipas à imagem das grandes equipas da Champions. Vamos encontrar um PSV muito forte ofensivamente e se dermos muito espaço, vamos ter problemas."

Gonçalo Ramos ou Yaremchuck, quem vai jogar? "Podem jogar os dois. Amanhã há treino de manhã e ainda não decidi muito bem como vou lançar a equipa em termos de sistema. Pode jogar só um ou os dois. Neste momento, estão os dois muito bem e vou ter que decidir tendo em conta alguns pormenores."

Mesmo árbitro que apitou final da Liga Europa, frente ao Sevilha: "Contra factos não há argumentos. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Ele tem qualidade como arbitro e isso é que conta."