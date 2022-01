Benfica é o melhor clube português no ranking mundial da IFFHS de 2021

Emblema encarnado ocupa o 14.º posto (241 pontos) numa tabela liderada pelo Palmeiras, campeão da Taça Libertadores e da Taça do Brasil.

O Benfica é a equipa portuguesa com melhor classificação no ranking dos melhores clubes do Mundo em 2021, elaborado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O emblema encarnado ocupa o 14.º posto (241 pontos) numa tabela liderada pelo Palmeiras, campeão da Taça Libertadores e da Taça do Brasil.

Seguem-se FC Porto, no 27.º lugar, com 206 pontos, Braga e Sporting, ambos no 43.º posto, com 180.