Benfica é o destino preferido de Riqui Puig, dizem em Espanha

Caso não fique no Barcelona, o médio vê com bons olhos a hipótese de reforçar o Benfica, de acordo com o "Relevo"

O nome de Riqui Puig volta a ser associado ao Benfica. Esta sexta-feira, diz-se em Espanha que a Luz é o destino favorito do médio do Barcelona, caso est anão consiga ficar no plantel dos culé para 2022/23.

De acordo com o órgão de comunicação social "Relevo", já houve contactos entre o futebolista e os encarnados. Roger Schmidt é, adianta a mesma fonte, apreciador das qualidades do jovem espanhol e até já o tentou contratar na temporada passada, quando orientava o PSV.

Riqui Puig, de 22 anos, vê no Benfica uma oportunidade para jogar com regularidade e disputar a Liga dos Campeões.

O jogador estreou-se pela equipa principal do Barça em 2019/20, mas nunca se afirmou na primeira equipa. Esta época fez 18 jogos, mas quase nunca como titular. Marcou um golo.