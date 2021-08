Benfica e Marselha com princípio de acordo por Radonjic, avança o L'Équipe

Extremo sérvio, de 25 anos, está perto de rumar à Luz. Clubes terão alcançado princípio de acordo.

Marselha e Benfica terão chegado a um princípio de acordo com vista à transferência de Nemanja Radonjic, extremo sérvio que, de acordo com o L'Équipe, está perto de rumar ao clube da Luz.

De acordo com a informação veiculada pelo diário francês, em cima da mesa está o empréstimo do jogador, de 25 anos, ficando as águias com uma cláusula de compra de oito milhões de euros, que será obrigatória se Radonjic cumprir determinados objetivos estipulados entre as partes.

O L'Équipe escreve ainda que tanto o internacional sérvio como o empresário vão embarcar rumo a Lisboa ainda este sábado.

Radonjic assinou pelo Marselha em 2018/19 e, na última temporada, foi cedido ao Hertha de Berlim, que também estaria na corrida pelo atacante. Já na presente época, participou no empate (2-2) do Marselha na receção ao Bordéus, na semana passada.

Pelo Marselha, apontou um total de oito golos em 63 partidas.