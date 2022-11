Benfica é líder na Europa: ninguém tem melhor rácio de pontos

Equipa orientada por Schmidt tem o melhor rácio de pontos (2,85) nos dez principais campeonatos. As 12 vitórias e o empate em 13 jogos permitem às águias um rendimento superior a Celtic, com média de 2,8 pontos, Nápoles e PSG, ambos com 2,73 por encontro disputado nas respetivas ligas.

Invicto em 2022/23, o Benfica tem apresentado um rendimento no campeonato digno de registo e sem igual na Europa. Com 12 vitórias e apenas um empate, destaca-se como a melhor equipa nas dez principais ligas do Velho Continente, já que apresenta o melhor rácio de pontos por jogo no top-10 europeu.

Liderados por Roger Schmidt, os encarnados conquistaram 37 dos 39 pontos possíveis na Liga Bwin, ou seja, apresentam uma média de 2,85 por desafio. Perto das águias só mesmo o Celtic, da Escócia, que tem 14 triunfos e uma derrota em 15 partidas disputadas. Ou seja, o clube onde atua o ex-Benfica Jota tem uma média de 2,8 pontos conquistados por jogo.