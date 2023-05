Benfica é campeão: os cinco ases do baralho fulcrais para a conquista

Vários jogadores do plantel ganharam dimensão com Schmidt, mas há uma mão cheia que deu peso ao título. Técnico implementou uma estratégia que visava dar profundidade ofensiva aos laterais, usando os extremos em movimentos mais interiores. A pressão alta e reação rápida à perda da bola foram essenciais.

Ao longo de todo a época, Roger Schmidt mostrou-se um técnico agarrado às suas ideias e com confiança total nos jogadores que lançava. A estratégia e a base tática do Benfica pouco mudaram em todos os jogos com o técnico alemão a apostar preferencialmente no 4x2x3x1, com a particularidade de ter dois extremos a jogar mais por dento para dar aos laterais na exploração da profundidade ofensiva, além de uma aposta clara na pressão alta.

Vlachodimos foi o titular indiscutível na baliza, e até nos jogos das Taças só contra o Caldas deu lugar a Helton Leite. Na defesa, Bah na direita, António Silva, Otamendi e Grimaldo na esquerda foram a muralha preferida: inicialmente a aposta no central à esquerda até recaiu em Morato, mas o jovem português foi depois o protagonista. Ristic, substituto na lateral esquerda, esteve sempre entre lesões e o banco, e do lado direito, Gilberto apenas jogou quando Bah esteve ausente.