Benfica e Barcelona "acertaram" Todibo e destino estará perto de ser oficializado

Desvinculação esteve a ser tratada no domingo e esta segunda-feira o central já terá passado pelos exames médicos no novo clube.

Com guia de marcha decidida há algumas semanas, decisão que não foi alterada mesmo depois de se ter estreado oficialmente pelas águias, Todibo está de partida do Benfica. Segundo O JOGO apurou, a desvinculação do central esteve a ser tratada no domingo entre os responsáveis encarnados, nomeadamente o vice-presidente Rui Costa, e os seus homólogos do Barcelona, clube que emprestou o francês ao emblema da águia.

Estiveram em acerto nas últimas horas questões relacionadas com o pagamento do empréstimo, cifrado em dois milhões de euros, que os benfiquistas queriam cortar.

O jogador está então muito perto de ser oficializado como reforço do Nice, tendo já realizado os exames médicos na manhã desta segunda-feira, de acordo com o jornal Sport.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Barcelona acertou com o clube francês um acordo para a cedência de Todibo até ao final da temporada, com opção de compra, num negócio que ascenderia aos 8,5 milhões de euros e com variáveis que poderiam atingir os 15 milhões.