"Benfica e Ajax são equipas com tradição europeia"

Luisão analisou o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Ajax no caminho do Benfica

Sobre o Ajax: "Sabemos que vai ser difícil, o Ajax fez uma primeira fase espetacular, de louvar mesmo, foi o primeiro do grupo, pelo que teremos um adversário difícil pela frente. Já defrontámos uma equipa holandesa (PSV no início da época) e agora teremos outra, esta com uma filosofia diferente. Será um grande adversário que teremos pela frente."

Clássico europeu: "São duas equipas com tradições europeias. Temos um dos nossos capitães, o Vertonghen, que vem dessa escola do Ajax. Essa tradição das duas equipas na Europa inclui um dos nossos capitães."

Objetivo do Benfica: "É passar os oitavos para atingir a próxima fase. O primeiro jogo é em casa em fevereiro, estamos em crescimento, queremos chegar a essa altura numa espiral de crescimento e passar. Vamos jogar o nosso primeiro jogo em casa, com os nosso adeptos"