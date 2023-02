Benfica: Draxler operado e com temporada em risco

A intervenção cirúrgica ao internacional alemão decorreu no Hospital da Luz.

O Benfica informou esta sexta-feira que Julian Draxler foi operado "com sucesso" ao tornozelo esquerdo.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Julian Draxler foi submetido, com sucesso, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a uma cirurgia no tornozelo esquerdo. A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Lisboa, conduzida pela equipa médica do clube", pode ler-se na nota publicada no site oficial dos encarnados.

Convocado para os jogos frente ao Braga e Club Brugge, apesar de não ter sido utilizado, o médio ter-se-á lesionado no treino realizado na Bélgica e que antecedeu a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que terminou com uma vitória do Benfica por 2-0.

Emprestado pelo PSG até ao final da época, o internacional alemão, de 29 anos, vai recuperar de lesão no Seixal, ainda que seja esperado que não volte a jogar esta temporada. Até ao momento, leva dois golos em 18 partidas disputadas pelas águias.