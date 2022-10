Benfica diz que FC Porto é o rival "que mais mossa faz" e deixa dado: "Míster, percebeu a mensagem?"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

No jornal O Benfica, os encarnados analisam os duelos com o FC Porto e destacam um "dado curioso": 10 das 14 vitórias no Dragão foram conseguidas por treinadores estrangeiros.

O Benfica joga esta sexta-feira no reduto do FC Porto e, naturalmente, o jornal O Benfica, cuja edição semanal ficou disponível hoje, destaca o clássico, analisando alguns "dados curiosos". Na publicação é referido que dez das 14 vitórias conquistadas pelas águias no estádio dos azuis e brancos (Antas/Dragão) foram conseguidas quando a equipa era orientada por um treinador estrangeiro.

János Biri (duas vezes), Lippo Herlzka, Ted Smith, Fernando Riera, Jimmy Hagan, Pavic, John Mortimore, Eriksson, Ronald Koeman lograram triunfos no terreno portista. O jornal O Benfica deixa então o recado a Roger Schmidt: "Míster, percebeu a mensagem, não percebeu?".

Na edição lê-se ainda que "não vale a pena escamotear: o FC Porto é o adversário que mais mossa faz ao Benfica, seja em que condições for".