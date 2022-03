Benfica diz que "é notória a solidez financeira" apesar do prejuízo da SAD

Mais de 31 milhões de euros de prejuízo o primeiro semestre de 2021/22.

A SAD encarnada anunciou ontem, terça-feira, um prejuízo de mais 31 milhões de euros no primeiro semestre de 2021/22, mas as águias referem que é "notória a solidez financeira do Benfica", segundo se pode ler na newsletter do clube.

"Apesar do pouco habitual prejuízo apresentado, num raro exercício em que não foram registadas mais-valias significativas resultantes da alienação de passes de jogadores, é notória a solidez financeira da Benfica, SAD.

Os capitais próprios continuam muito positivos; constata-se, depois de todas as restrições motivadas pelo combate à pandemia, o regresso progressivo à normalidade no que diz respeito às receitas comerciais; e percebe-se que os aumentos dos custos com pessoal se deveram, em parte, a uma política de alargamento do plantel que já começou a ser reajustada, mas que não pode ser implementada de forma brusca", pode ler-se.



"A sustentabilidade económica e financeira da Benfica, SAD é um desígnio que continua a nortear a gestão e essa permanece garantida", refere ainda sobre o tema.