Benfica diz que "acatará as decisões que forem tomadas" sobre o jogo com o Belenenses

Águias garantem que vão acatar as decisões que forem tomadas a respeito do encontro com o Belenenses

O Benfica divulgou na noite desta segunda-feira um comunicado no qual explica que só foi a jogo frente ao Belenenses porque, caso tal não sucedesse, arriscava uma penalização.

De acordo com o documento, as águias descartam "qualquer responsabilidade" na realização da partida, que viria a ter lugar no passado sábado, no Jamor, com os azuis do Restelo a entrarem em campo com apenas nove elementos, contra 11 dos encarnados.

O clube defende, aliás, que este foi um episódio triste, como a generalidade dos agentes do futebol português também consideraram. As águias garantem também que acatará as decisões tomadas pelas entidades competentes.

Eis, na íntegra, o comunicado divulgado pela Direção do Benfica:

"1- O Sport Lisboa e Benfica reitera que lamenta profundamente ter estado envolvido, sem nenhuma responsabilidade própria, num dos episódios mais tristes da história do futebol português.

2- O Sport Lisboa e Benfica não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida, tendo sido obrigado a apresentar-se em campo sob pena de ser penalizado.

3- O Sport Lisboa e Benfica aguarda serenamente as conclusões do processo disciplinar e de apuramento de responsabilidades aberto pela Liga de Clubes e acatará as decisões que forem tomadas por parte das entidades competentes."