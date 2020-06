Benfica divulga informações e normas de higiene para a AG de sexta-feira

Encarnados explicam procedimentos para a reunião magna de sexta-feira.

O Benfica divulgou esta segunda-feira, através do site do clube, um conjunto de informações sobre a Assembleia Geral (AG) ordinária marcada para sexta-feira, que terá como ponto único da ordem de trabalhos a votação do orçamento.

O emblema encarnado frisa também as várias normas a seguir em termos de higiene e segurança, face à pandemia de covid-19.

De recordar que esta será a primeira AG do Benfica com Duque Vieira como presidente da Mesa, após a demissão de Luís Nazaré do cargo.

Confira aqui todas as informações divulgadas pelo Benfica:

"A votação do ponto único da ordem de trabalhos decorrerá presencialmente no Pavilhão 2 localizado no Complexo Desportivo Estádio do Sport Lisboa e Benfica no período compreendido entre as 17h30 e as 22h00 do dia 26 de junho, por via eletrónica;

Os Sócios entram na Porta 12 do Pavilhão 2 e saem pela Porta 9 do mesmo, realizando um percurso de marcha em frente, sem cruzamento de pessoas. Os Sócios que potencialmente se aglomerem, aguardando a sua vez para votar, ficarão em fila de espera no exterior do edifício (ao ar livre), mantendo o devido distanciamento entre si, promovido com a aplicação de marcações no pavimento;

À entrada, na área de receção do Pavilhão será efetuado controlo da elegibilidade de cada Sócio para a votação e existirá um ponto de atendimento para a resolução de questões inerentes a cartões de sócio ou outros;

No interior do Pavilhão serão implementadas dez "urnas" de voto eletrónico, devidamente distanciadas (2 metros) entre si. Estando 10 Sócios a votar, só poderá entrar o próximo na fila após saída de um votante.

- Medidas de controlo e prevenção da infeção:

Afixação de cartazes informativos acerca das regras de distanciamento social, etiqueta respiratória, utilização de máscara, utilização de SABA, ao longo de todo o percurso efetuado pelos Sócios e nos pontos de acesso;

Todos os elementos em funções estarão permanentemente dotados de máscara;

Será obrigatória a utilização de máscara ou viseira por todos os Sócios que pretendam aceder ao Pavilhão;

À entrada e à saída do Pavilhão, bem como em todas as mesas de apoio, será disponibilizada solução antisséptica de base alcoólica (SABA);

A todos os Sócios será disponibilizada uma luva descartável para que no momento da votação não exista contacto dos dedos com o ecrã;

Desinfeção frequente e regular dos pontos de contacto das "urnas" de voto;

No ponto de receção e atendimento de Sócios, serão colocadas barreiras acrílicas de proteção.

Medidas de limpeza e desinfeção;

- Medidas de limpeza e desinfeção

Todos os espaços serão alvo de rigoroso procedimento de limpeza e desinfeção, antes das necessárias montagens de equipamentos e antes do início da Assembleia.

Nestas ações serão escrupulosamente cumpridas as normas e recomendações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente a Orientação n.º 014/2020 de 21 de março."