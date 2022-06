Benfica deu novos passos tendo em vista a contratação de Reinier

Ideia das águias é garantir o empréstimo do jovem futebolista, que tem o aval de Schmidt. Principais responsáveis do clube da Luz já estão em campo para tentar dar rapidamente mais um reforço ao técnico alemão.

Garantidos que estão cinco reforços para 2022/23, a SAD encarnada continua a trabalhar no sentido de oferecer mais soluções ao plantel de Roger Schmidt e acelera agora o processo de Reinier, médio-ofensivo de 20 anos do Real Madrid.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, a SAD benfiquista deu ontem novos passos tendo em vista a contratação do jovem futebolista, insistindo nas negociações quer com o Real Madrid quer com o jogador.

O Benfica pretende garantir o empréstimo de Reinier, estudando agora com o Real Madrid as condições necessárias para avançar com o processo, que, ao contrário do que avançou ontem o jornal "Marca", não está perto da conclusão. O diário espanhol deu conta ainda que Henrique Araújo, avançado das águias que está debaixo de olho dos merengues, foi também um nome já discutido no processo. O campeão espanhol e europeu está interessado em contratar um sucessor, a longo prazo, de Benzema e identificou Henrique Araújo como uma das possíveis soluções a atacar.

Após duas épocas emprestado ao Dortmund, onde cumpriu 39 partidas e marcou apenas um golo, Reinier não tem espaço no plantel do Real Madrid e procura um novo desafio para a carreira. O futebolista encara, sabe o nosso jornal, o Benfica como uma opção interessante.

Depois de abdicar da contratação de Gotze, com Taarabt na porta de saída e João Mário na mira do Galatasaray (ver peça em baixo), os responsáveis pela condução dos dossiês quanto à formação do plantel dão agora, e com o aval de Roger Schmidt, força ao processo de modo a conseguir garantir rapidamente a contratação de Reinier. Isto sabendo que o jovem está na mira de Valladolid e da Roma, de José Mourinho.