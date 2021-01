Benfica deu nega a clube da Premier League por Seferovic

O camisola 14 tem o sonho de jogar na Premier League, mas não num clube que esteja envolvido na luta pela permanência e na Luz só se aceitaria discutir a saída com milhões em cima da mesa.

Depois de um arranque de época pouco expressivo e de escassa utilização sob o comando do novo treinador do Benfica, Haris Seferovic está agora a recuperar o estatuto de opção principal que já havia conquistado de águia ao peito. Com isso, atraiu o interesse de alguns emblemas europeus, estando entre eles, apurou O JOGO, o West Bromwich Albion, da Premier League inglesa, que, porém, não irá contar com os serviços do dianteiro das águias.

Sob o comando agora de Sam Allardyce, o mesmo treinador que afastou Krovinovic, cedido pelas águias, das primeiras opções, o WBA aponta à contratação de um ponta de lança, de modo a potenciar as probabilidades de sobrevivência deste emblema na Premier League, na qual ocupa a penúltima posição na tabela, tendo inscrito na lista de alvos o nome do camisola 14 dos encarnados.

Os contactos exploratórios entre as partes arrancaram no início do mês, mas as conversas, segundo apurámos, não se prolongaram durante muito tempo porque os responsáveis do WBA perceberam que não havia disponibilidade de Luís Filipe Vieira para deixar sair Seferovic, nem sequer o suíço estava recetivo à mudança.

Dependendo sempre a valorização em cada momento, Luís Filipe Vieira não deixará sair Seferovic, nesta fase, por menos de 15 milhões de euros

Para o presidente das águias, e estando em vista um possível empréstimo, o dianteiro de 28 anos só deixará o plantel num negócio que configure uma transferência definitiva e nunca por menos de 15 milhões de euros, além de que, pelas consequências da covid, não considera ser esta a melhor altura para deixar sair o segundo melhor marcador da equipa.

Por seu lado, o internacional suíço não vê com interesse o ingresso num clube que está com sérias dificuldades para escapar à despromoção. O jogador revelou há poucos dias que tem o sonho de jogar na principal competição inglesa, atirando até que "nunca se sabe o futuro", mas Seferovic apenas aceitaria um clube com outra projeção.