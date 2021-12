Benfica detalha condições de acesso para o dérbi com o Sporting

Clube da Luz apontou quais certificados serão válidos para a entrada dos adeptos no dérbi.

O Benfica detalhou, na noite desta quinta-feira, as condições necessárias para que os adeptos entrem no estádio da Luz para o jogo com o Sporting. O dérbi, válido pela 13.ª jornada da Liga Bwin, acontece às 21h15 desta sexta-feira. As portas do estádio vão abrir às 18h45.

O clube apontou quatro possibilidades para os adeptos: o teste TR-PCR, ou o teste laboratorial, ou o autoteste, ou o certificado de recuperação. Confira abaixo os detalhes publicados pelo Benfica.

"Certificado de realização de teste laboratorial com resultado negativo:

teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas;

teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 48 horas;

autoteste, realizado nas últimas 24 horas, desde que certificado devidamente por entidade competente conforme as normas em vigor;

ou

certificado de recuperação que ateste que o titular recuperou de uma infeção por SARS-CoV-2, na sequência de um resultado positivo num teste TAAN realizado, há mais de 11 dias e menos de 180 dias.

Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS-CoV-2. O titular do ingresso terá de apresentar cartão de cidadão. É obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto e devem ser privilegiados os pagamentos via contactless."