Benfica destacou reportagem do The Athletic sobre formação do Seixal

Centro de estágio do Seixal alvo de uma reportagem do jornal britânico

O centro de estágio do Seixal foi alvo de uma reportagem do jornal The Athletic, no passado dia 15 de fevereiro. Os britânicos quiseram conhecer a casa onde despontam os talentos da formação do Benfica.

"Acedendo a todas as áreas da infraestrutura no Seixal, compreendendo metodologias de trabalho e observando sessões de treino, o portal inglês percebeu in loco a importância dada a um processo que conduz ao principal troféu que a Formação do Benfica pode alcançar: estrear um jogador na equipa principal", pode ler-se no site dos encarnados.

Na reportagem, entre outros temas, foi explicado, através das palavras de Pedro Marques, diretor técnico do Futebol de Formação do Benfica, o processo de captação de talento por parte do emblema encarnado.

"O Benfica é único ou diferente de muitos outros clubes, pois o projeto é realmente de longo prazo ao nível da sua academia. Não compramos os melhores Sub-16 ou Sub-17 da Europa ou do Mundo, esperando que dentro de dois ou três anos possam atingir a equipa principal. Essa é a estratégia de outros clubes. A nossa forma [de atuar] é a de ter contacto com os jogadores desde tenra idade, ligando-os ao Benfica e isso começa nos cinco Centros de Formação e Treino, além de Lisboa, que temos por todo o País [Vila Real, Braga, Aveiro, Viseu e Faro]", destacou.

O caso de António Silva, um dos mais recentes jogadores da formação a chegarem à equipa principal, foi analisado pelo mesmo diretor técnico.

"Sabíamos e sentimos que António Silva podia chegar ao nível da primeira equipa, que poderia ser um titular no futuro, mas não consigo nomear uma pessoa que dissesse que esperava vê-lo a chegar, jogar, manter-se como titular e seguir, jogar a Liga dos Campeões com tão pouca idade. Isso só pode ser inspiração para todos", explicou.