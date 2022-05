Benfica destaca possíveis adversários da terceira eliminatória da Champions

Benfica ficou no terceiro lugar do campeonato

Se passar, as águias terão pela frente um play-off antes da fase de grupos.

Terceiro classificado do campeonato 2021/22, o Benfica terá de disputar uma terceira eliminatória e, se passar, um play-off para chegar à fase de grupos da Champions da próxima temporada. Esta segunda-feira, no site oficial, o clube da Luz destaca os possíveis adversários da equipa que será orientada pelo alemão Roger Schmidt.

O Benfica poderá ter pela frente os franceses do Mónaco, os austríacos do Sturm Graz, os belgas do Union Saint-Gilloise ou uma das três equipas que vão participar na segunda eliminatória, concretamente os dinamarqueses do Midtjylland, os turcos do Fenerbahçe ou os cipriotas do AEK Larnaca.

Igualmente como cabeças de série no sorteio e, por isso, fora do caminho do Benfica, estão o Rangers (Escócia), o PSV Eindhoven (Países Baixos), o Dínamo Kiev ou a formação que eliminar os ucranianos na fase anterior.

Possíveis adversários do Benfica:

Union Saint-Gilloise (Bélgica)

Sturm Graz (Áustria)

Mónaco (França)

Fenerbahçe (Turquia), Midtjylland (Dinamarca) ou AEK Larnaca (Chipre), que começam na segunda eliminatória

Datas a ter em conta:

18 de julho: sorteio da terceira pré-eliminatória

19/20 e 26/27 de julho: jogos da segunda eliminatória

2 de agosto: sorteio do play-off

2/3 e 9 de agosto: jogos da terceira eliminatória

16/17 e 23/24 de agosto: jogos do play-off

25 de agosto: sorteio da fase de grupos

6/7 de setembro: jogos da 1.ª jornada da fase de grupos