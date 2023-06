Benfica desmente valores dos salários de Otamendi e Kokçu

Kokçu com a camisola do Benfica

Após ter sido noticiado pelo Correio da Manhã que o central argentino, com a renovação, teria começado a auferir 4,2 milhões limpos por ano, ao passo que o reforço turco teria concordado com um vencimento anual de 3,5 milhões líquidos, os encarnados emitiram um comunicado a desmentir esses valores.

Depois de o Correio da Manhã ter avançado este domingo que Nicolás Otamendi, com a recente renovação de contrato, passaria a auferir 4,2 milhões limpos por ano, ao passo que Orkun Kokçu, reforço turco das águias, teria concordado com um salário anual líquido de 3,5 milhões, o Benfica reagiu por via de comunicado, no qual desmente os valores em questão.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que são falsos e totalmente infundados os valores apresentados hoje pelo jornal Correio da Manhã quanto aos jogadores Otamendi e Kökcü. Valores falsos e sem qualquer ligação à realidade, uma vez mais com recurso a fontes não identificáveis e sem qualquer confirmação oficial junto do clube", pode ler-se.