Benfica desmente declarações de Rui Costa à DAZN

Jornalista da DAZN reproduziu alegadas declarações do presidente encarnado.

"Não gostaríamos de vender Enzo Fernández em janeiro, mas estamos dispostos a agradar ao rapaz se aparecer uma oferta de 120 milhões de euros", estas foram as alegadas declarações de Rui Costa sobre uma possível saída do médio argentino no mercado de transferências que em breve se inicia, reproduzidas pelo jornalista da DAZN, Orazio Accomando, no Twitter.

No entanto, o Benfica garante a O JOGO serem "totalmente falsas", pelo que o presidente do emblema encarnado nunca terá proferido tais declarações.

De salientar que o futuro de Enzo continua a ser um dos temas mais falados do mercado de transferências de janeiro, sendo que o médio do Benfica, campeão mundial pela Argentina, está na mira de vários gigantes europeus.