Benfica: desigualdade de critérios da arbitragem e nota sobre o cartão do adepto

Benfica concorda com a expulsão de Diogo Gonçalves frente ao Moreirense, ma avisa que vai estar atento "no que respeita à aplicação do mesmo rigor em lances similares"

O Benfica considera, numa nota publicada no site oficial, ter existido desigualdade de critérios na arbitragem de Vítor Ferreira no encontro em casa do Moreirense. Ainda que concordando com a justiça da expulsão do Diogo Gonçalves, na segunda parte do jogo da primeira jornada da Liga Bwin, o clube encarnado avisa que estará atento.

"[...] E ainda mais o foram por se sentir a desigualdade de critérios, em prejuízo do Benfica, do árbitro que comandou a partida, nomeadamente na segunda parte. Nada temos a dizer, sublinhe-se, acerca da decisão de expulsão do nosso jogador. Vamos, no entanto, estar muito atentos no que respeita à aplicação do mesmo rigor em lances similares, em particular daqueles protagonizados por atletas adversários, recorrentes neste tipo de lances sem a adequada punição."

O texto termina com o que o Benfica chama de "nota a reter" sobre o cartã do adepto: "Nem um adepto nas zonas reservadas ao cartão de adepto. Para reflexão..."