"Benfica desconhece e repudia a existência de qualquer pacto nas modalidades"

Comunicado do clube da Luz emitido esta quinta-feira.

O Benfica emitiu na tarde desta quinta-feira um comunicado, dando conta que "desconhece e repudia a existência de qualquer pacto destinado a baixar salários ou a impor limites orçamentais nas modalidades." Isto depois de Luís Filipe Vieira, em entrevista à CMTV, ter falado de um pacto de não-agressão com o líder dos leões.

""Ele [Frederico Varandas] é que me ligou para baixarmos a massa salarial. Encontrámo-nos. Eu, com responsáveis do Benfica; ele, com responsáveis do Sporting. Sim, um pacto de não-agressão", afirmou o ex-presidente do Benfica na passada segunda-feira.

"O Sport Lisboa e Benfica desconhece e repudia a existência de qualquer pacto destinado a baixar salários ou a impor limites orçamentais nas modalidades. Tal como se encontra expresso no Orçamento do Clube para a época 2022/23, ontem aprovado em Assembleia Geral por larga maioria, o Sport Lisboa e Benfica tem estado a reforçar a sua trajetória de investimento nas modalidades com vista a uma maior competitividade das suas equipas, por forma a alcançar mais títulos em Portugal e no panorama europeu", garantiu esta quinta-feira o clube da Luz.