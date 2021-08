"Benfica demasiado forte" e "sem tremer": o que foi escrito após vitória frente ao Spartak

Confira o que foi escrito pela imprensa internacional sobre a vitória do Benfica por 2-0 frente ao Spartak, para a segunda mão da terceira eliminatória da Champions.

Desfecho esperado (Sport24)

O Spartak sai da eliminatória sem uma vitória nem um golo. O Benfica foi demasiado forte. Nos últimos 14 anos, o Spartak só se qualificou uma vez. O resultado não é inesperado pela queda do futebol russo.



Graças a João Mário (Onefootball)

O golo de João Mário bastou para o Benfica acalmar o fulgor dos russos. O Benfica segue em prova, sem tremer, a dominar fora e a fazer o suficiente em casa. Regresso dos adeptos determinante no jogo.



Réplica de Moscovo (Sport Mediaset)

O Benfica replicou o 2-0 de Moscovo. Marcou o ex-Inter João Mário e o selo final foi de Yaremchuk. O PSV será o último obstáculo no caminho dos homens de Jorge Jesus, que estão a 180 minutos da Champions.



Russos sem chances (Eurosport)

O conjunto português repetiu a vitória de Moscovo. João Mário a faltar cerca de meia hora para o fim e Yaremchuk, nos descontos, decidiram o jogo, frente a um rival que nunca teve chances com o Benfica.



Obstáculo para o PSV (Voetbal Primeur)

O PSV enfrenta o Benfica no play-off, é o último obstáculo para a Champions. Os portugueses venceram sem problemas em Moscovo e completaram o serviço no seu estádio, agora com golos de João Mário e Yaremchuk.