Benfica deixa forte aviso: "Se não nos respeitarem, não seremos candidatos ao prémio fair-play"

Mais de 20 mil adeptos do Benfica ocuparam os dois pisos inferiores do Estádio da Luz, em Lisboa, para assistirem ao treino da equipa

Declarações Lourenço Coelho, diretor-geral do Benfica na cerimónia do sorteio do calendário da Liga Bwin

Lourenço Coelho, diretor-geral do Benfica, esteve presente no Kick of, cerimónia que inclui o sorteio do calendário da Liga Bwin, aproveitando o facto do clube encarnado ter recebido o prémio Fair Play 2021/22 para deixar um aviso sobre a nova época.

"Como se viu no domingo, temos uma força grande por trás. Não prometemos títulos, prometemos trabalho e queremos muito mais do que o prémio fair-play. Se não nos respeitarem, seguramente não seremos candidatos ao prémio fair-play", disse.

"O calendário de jogos? Temos que jogar contra todos, é completamente indiferente. O plantel está a trabalhar bem, com compromisso, paixão, rigor e competência. Como já disse, e bem, uma pessoa com responsabilidades no futebol português, infelizmente nem sempre é a competência que conta. Isso diz-nos que temos que ser muito fortes este ano. Temos que contar com o apoio de todos, temos que ser muito rigorosos internamente e estar atentos externamente e, assim, seguramente que seremos mais fortes", acrescentou.