Benfica deixa esclarecimentos sobre a venda de ingressos na época 2023/24

Sócios com prioridade na aquisição de bilhetes.

O Benfica emitiu esta quinta-feira um esclarecimento sobre a venda de bilhetes para a temporada 2023/24, explicando que "os sócios ativos terão prioridade na aquisição" dos mesmos.

"Graças à paixão e incondicional apoio dos seus adeptos, o estádio do Sport Lisboa e Benfica tem apresentado uma procura muito superior ao número de lugares disponíveis para os jogos do campeonato e competições internacionais. Atendendo ao crescente número de sócios que o Sport Lisboa e Benfica se orgulha de ostentar - e no sentido de procurar retribuir esse sentimento de pertença ao clube -, os sócios ativos terão prioridade na aquisição de bilhetes para as partidas a realizar durante a época que agora se iniciou. Os critérios de compra de bilhetes serão definidos jogo a jogo", pode ler-se.

"Após decorrido esse período de acesso exclusivo aos sócios, o remanescente dos lugares disponíveis será colocado à disposição dos adeptos em geral. Esta matriz vigorará igualmente para os jogos fora de casa", acrescenta, anunciando que terá lugar no Estádio da Luz um jogo dedicado às Casas Benfica, desafio onde os sócios das Casas terão condições especiais na compra de ingressos."

"A data e o jogo em causa serão definidos após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, para que tenha lugar durante o fim de semana, de forma a potenciar a presença de Benfiquistas pertencentes às Casas do todo o País e, igualmente, sediadas no estrangeiro", finaliza.