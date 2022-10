Benfica edixou o Parque dos Príncipes com um ponto

PSG e Juventus foram bloqueados pelo Benfica na Champions e isso tem pesado nas suas crises

Pela segunda vez, o Benfica vergou o PSG, agora em sua casa, repetindo no Parque dos Príncipes o 1-1 da Luz e, de novo, com uma sólida exibição das águias.

Estes dois empates alimentaram mais a fogueira da crise dos parisienses, a qual também rivaliza com a da Juventus, outro colosso com ambições grandes na Champions e no qual os encarnados também já deixaram ferida profunda ao ganharem por 2-1 em Turim.