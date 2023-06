Benfica defronta Al Nassr e Celta de Vigo em dias seguidos: confira datas e horários

Encontros marcados para 20 e 21 de julho, ambos às 20h30

Estão definidos os encontros da edição 2023 do Torneio do Algarve, marcado para este próximo mês de julho e realizado no estádio com o mesmo nome, em Faro.

A competição de pré época arranca no dia 17, com o Celta de Vigo a defrontar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. A 20, os encarnados medem forças com os sauditas e, um dia depois, às mesmas 20h30, defrontam a equipa da Galiza.

A organização informou que os bilhetes já se encontram à venda.