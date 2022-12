Benfica de Schmidt "obrigado" a imitar pleno de Rui Vitória

Para seguir em frente na prova, os encarnados têm de vencer este sábado o Moreirense e fechar a fase de grupos só com triunfos, como em 2016/17.

Líder da Liga Bwin e apurado para os oitavos de final da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões, o Benfica discute este sábado a continuidade na Taça da Liga, decidindo com o Moreirense quem segue para os quartos de final da prova. Para isso, está obrigado a ganhar e, dessa forma, completar o pleno de triunfos na fase de grupos, algo que as águias não registam desde 2016/17, quando a equipa comandada por Rui Vitória seguiu, então, para as meias-finais, baqueando depois ante... o Moreirense.

Minhotos venceram no último confronto com as águias e, desde então, a média de êxitos do Benfica nesta competição passou dos 82 por cento para uns muito mais curtos 26 por cento.

Pelo critério dos golos marcados, com a equipa minhota a ter mais um que os encarnados, só o triunfo permite ao Benfica manter-se na corrida por todas as provas nacionais e internacionais que tem no seu calendário da temporada. Olhando ao histórico, na mesma competição, frente ao mesmo adversário, as águias venceram em Moreira de Cónegos por duas vezes (2015/16 e 2014/15), tendo empatado na primeira visita (2012/13), mas perderam o último embate, no Algarve, nas "meias", na referida época de 2016/17. Aliás, o Moreirense venceu mesmo a competição, batendo o Braga na final.

Este foi o último dos quatro duelos entre as duas equipas, tendo este desaire colocado um ponto numa sequência de... 14 vitórias consecutivas do Benfica na competição em que é ainda o recordista de títulos, com sete (mais dois que o Sporting), embora esteja afastado dos festejos desde 2015/16. Ainda na temporada passada, as águias atingiram a final - perdida para os leões -, onde já não chegavam desde a última conquista.

Voltando a essa derrota com o adversário de hoje, o Benfica realizou, com esse, 19 jogos na prova até ao momento e venceu apenas quatro, numa média de sucesso de apenas 26,2 por cento. Esta percentagem contraria o peso que as águias sempre tiveram na competição e que se percebe pelas 37 vitórias nos 45 encontros anteriores, numa média de êxitos que atingiu os... 82,2 por cento.