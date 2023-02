Benfica de Roger Schmidt voa muito mais alto na Liga dos Campeões

O JOGO comparou o percurso europeu da equipa de 2021/22 com o da atual e esta domina mais os jogos e permite menos veleidades aos rivais.

O Benfica deu um passo importante rumo à segunda presença consecutiva nos quartos de final da Liga dos Campeões com a vitória por 2-0 ao Club Brugge e, nesse sentido, O JOGO analisou os percursos da turma de Roger Schmidt e da liderada por Jorge Jesus e Nélson Veríssimo em 2021/22, sendo notório que nesta Champions as águias dominam mais as partidas e que estão sempre perto da baliza adversária.

São 11 jogos, nove vitórias e dois empates e 30 golos marcados. A média de 2,7 tentos por partida e os 14,2 remates por cada encontro são paradigmáticos da capacidade ofensiva, quase dobrando os valores de 2021/22: 1,43 golos/jogo e 8,4 remates por partida.